Wekdienst 1/11: Rechterlijke uitspraken over Stint en Ryanair-basis

Klimaatminister Wiebes onderzoekt de mogelijkheid om een of meerdere kolencentrales eerder te sluiten. Dat zei hij vannacht in een debat in de Tweede Kamer. In 2020 moet de uitstoot van CO2 flink zijn gedaald ten opzichte van 1990 en met de huidige maatregelen lukt dat mogelijk niet. Een mogelijke oplossing is het eerder sluiten van de Hemwegcentrale in Amsterdam. De sluiting staat nu gepland voor eind 2024 maar zou versneld kunnen worden. Er staan nu nog tien kolencentrales in Nederland. Het kabinet wil dat er in 2030 helemaal geen kolengestookte centrales meer zijn.