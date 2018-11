Hoogste rechter Zuid-Korea: gewetensbezwaarde hoeft niet in dienst

In een baanbrekende uitspraak heeft het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof besloten dat gewetensbezwaren een legitieme reden zijn om niet het leger in te willen. In het land geldt voor alle mannen een dienstplicht.

Voorheen waren religieuze overtuigingen of principiƫle bezwaren geen geldige reden om de dienstplicht te weigeren. Iemand die niet het leger in wilde, kon tot drie jaar celstraf krijgen. Die straf is een te grove inbreuk op de vrijheid van geweten, stelt de opperrechter.

Een woordvoerder van de Jehovah's Getuigen, waarvan een lid de zaak had aangespannen, zegt dat er momenteel in het land honderden rechtszaken van gewetensbezwaarden lopen. Jehovah's Getuigen doen met verwijzingen naar de Bijbel niet mee aan oorlogen. Van de 19.000 Zuid-Koreanen die sinds 1950 werden opgesloten vanwege dienstweigering was het merendeel aangesloten bij die kerk.

Twee jaar

Hoewel Noord- en Zuid-Korea bijna 65 jaar geleden de wapens neerlegden, geldt voor alle gezonde mannen tussen 18 en 35 jaar in Zuid-Korea nog altijd de dienstplicht. Beide landen zijn officieel ook nog met elkaar in oorlog. De diensttijd duurt gemiddeld een jaar of twee.

Eerder dit jaar besloot een andere hoge rechtbank al dat er een alternatieve invulling van de dienstplicht moet komen voor gewetensbezwaarden.