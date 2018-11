Grote brand bij recyclingbedrijf in Meppel, omwonenden geëvacueerd

Bij een recyclingbedrijf in Meppel woedt een grote brand. Tien bewoners van nabijgelegen woonboten zijn geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in de brandweerkazerne.

De brandweer heeft grote moeite met het blussen van de vlammen. De brand woedt in meerdere stapels afval, waaronder een stapel met hout. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe wordt geprobeerd om het vuur in de houtstapel te isoleren, zodat het gecontroleerd kan uitbranden.

Bij de brand komt een grote hoeveelheid rook vrij. De geëvacueerde woonboten liggen daar midden in. Andere omwonenden is geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

Volgens RTV Drenthe maken buurtbewoners zich al langer zorgen over de veiligheid bij Talen Afvalrecycling. De gemeente heeft het bedrijf meerdere keren gewaarschuwd. Zo werd eerder afval niet goed gescheiden en was de opslag in strijd met eisen voor brandveiligheid.