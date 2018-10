Verongelukte vrouw na zes dagen gered in woestijn van Arizona

Een automobiliste die in de Amerikaanse staat Arizona van de weg was geraakt, heeft zes dagen in de woestijn gelegen voor ze werd gevonden. De vrouw was gewond en uitgedroogd, maar aanspreekbaar.

Wegwerkers waren in de buurt van de stad Wickenburg bezig om naast de snelweg een loslopende stier te vangen toen ze zagen dat de afrastering aan de andere kant van de weg vernield was. Sporen wezen erop dat er waarschijnlijk een auto door het hek was gereden.

Mesquiteboom

Toen de mannen poolshoogte namen, zagen ze dat naast de weg een behoorlijk steile afgrond was. Zo'n 15 meter lager lag het wrak van een auto in een mesquiteboom. De auto was leeg.

Een voetafdruk bracht de mannen op het juiste spoor en ze vonden de vrouw zo'n 500 meter verderop. Ze was bewusteloos, maar opende haar ogen toen haar redders vragen begonnen te stellen.

Te zwak

Ze vertelde hoe ze de macht over het stuur was verloren en van de weg naar beneden was gestort. Ze was een aantal dagen in de auto gebleven en had daarna geprobeerd om naar een nabijgelegen spoorlijn te lopen. Dat mislukte, ze bleek te zwak.

De vrouw van 53 werd na haar redding naar het ziekenhuis gevlogen. Ze had diverse verwondingen, onder meer aan haar gezicht. De vrouw wil verder niet in de publiciteit, waardoor het niet duidelijk is hoe het nu met haar gaat.