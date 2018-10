Agent op vakantie in Florida wordt aangezien voor drugsdealer

Een Zaanse agent die vakantie vierde in Florida heeft zijn Amerikaanse collega's een grote dienst bewezen. Dankzij hem heeft de politie daar informatie om een drugsbende op te rollen.

Toen de agent een Amerikaanse simkaart in zijn toestel plaatste, ontving hij plotseling foto's en video's van een grote hoeveelheid henneptoppen. "Nick, good price for you!"

De betreffende agent heet geen Nick, schrijft NH Nieuws. Hij had stomtoevallig het oude nummer van een drugdealer gekregen. Omdat de handel in marihuana voor recreatief gebruik nog altijd verboden is in Florida, deelde de Zaanse politieman het aanbod met zijn plaatselijke collega's.

Die hebben het telefoonnummer en het gesprek overgenomen. De politie in Florida heeft een rechercheteam op de zaak gezet, om zo een grote drugsbende op te kunnen rollen.