Kip legt heel bijzonder ei: niet ovaal maar langwerpig

In Nijkerkerveen heeft een hobbykip een ei met een zeer afwijkende vorm gelegd. Het is niet ovaal, maar langwerpig met een uitzakker.

"Ik deed mijn hand in het nest zonder te kijken. Ik schrok me kapot, ik wist niet wat ik voelde", zegt kippenhoudster Gea Borculo.

Ze heeft al vijftien jaar hobbykippen. Ze heeft ook op een kippenboerderij gewerkt, maar zoiets had ze nog nooit gezien, zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Onderzoeker Rick van Emous van de Universiteit van Wageningen legt in het AD uit dat de kip een ontsteking heeft aan het "legapparaat", waar het ei ontstaat.

"In zo'n 25 uur ontstaat het ei, waarbij in de laatste 16 uur de schaal wordt gevormd. Door de ontsteking wordt het kanaal aangetast en dan krijg je dit soort misvormde eieren. Die kunnen bijvoorbeeld ook ribbels hebben."

Op fora is te lezen dat bij met name bij infectueuze bronchitis kippen vreemde eieren leggen doordat het virus zich in de eileider vermeerdert.