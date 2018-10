Wethouder Coevorden mishandeld op woonwagenkamp

Wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is vanochtend mishandeld bij een bezoek aan een woonwagenkamp in het dorp Steenwijksmoer.

Zwiers verliet het terrein met een blauw oog, een kapotte neus, een geschaafde knie, een kapotte bril en een gescheurde broek. De bestuurder heeft aangifte gedaan.

Hij bezocht het kamp ter voorbereiding op een gesprek met de stichting Plaatselijk Belang in het dorp. Een bewoner stelde dit niet op prijs en gaf de wethouder van de partij Belangen Buitengebied Coevorden 2014) klappen.

Rotzooi opruimen

"Ik ga graag naar mensen toe. In dit geval ging ik naar een kamp om te kijken of de bewoners bereid waren om te praten over het opruimen van de rotzooi daar."

Een man kwam agressief op hem af. "Hij viel me aan. Eerst bukte ik nog, maar daarna moest ik me verdedigen."

Hij reed naar het politiebureau om aangifte te doen. "De man reed achter me aan. Dat bleek handig, want hij kon daar meteen worden gearresteerd."

De wethouder is naar de huisarts gegaan en is daarna gewoon weer gaan werken. "Maar het raakt je letterlijk en figuurlijk."

Geen agressie

De verdachte is aangehouden en wordt verhoord, schrijft RTV Drenthe.

Burgemeester Bert Bouwmeester is geschokt. "Wij kiezen in Coevorden voor een bestuursstijl waarbij we zoveel mogelijk ,et inwoners spreken. We willen daarbij niet te maken krijgen met dit soort agressie."