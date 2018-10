Nederland geeft groene staatsobligaties uit

De Nederlandse staat geeft volgend jaar groene obligaties uit. Minister Hoekstra schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitgifte van zulke duurzame leningen "wenselijk en mogelijk" is.

De opbrengst is bedoeld voor duurzame uitgaven, zoals energiebesparende maatregelen, investeringen in het spoor en de ontwikkeling van duurzame energie. Het ministerie van Financiƫn wil er de ontwikkeling van een groene kapitaalmarkt mee ondersteunen.

"Investeerders willen steeds meer geld steken in duurzame projecten. Als Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken nu in veilige groene staatsobligaties willen beleggen, moeten ze uitwijken naar buitenlandse aanbieders. Omdat ik duurzame beleggingen belangrijk vind en een groene kapitaalmarkt in Nederland wil aanjagen, heb ik besloten tot uitgifte van groene staatsobligaties", zegt minister Hoekstra.

Nederland wordt volgens het ministerie naar verwachting het eerste land met een triple-A-rating dat een groene staatsobligatie uitgeeft.