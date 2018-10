Groot ongeluk op A2 bij Utrecht, weg nog uren dicht

Op de A2 vanuit het zuiden naar Utrecht heeft vlak voor knooppunt Oudenrijn een groot ongeluk plaatsgevonden. Vijf personenauto's en twee vrachtwagens zijn kort na 17.00 uur op elkaar gebotst. Er zijn meerdere zwaargewonden, schrijft RTV Utrecht.

De A2 is op het knooppunt in noordelijke richting afgesloten. De auto's die achter het ongeval vast stonden, zijn weggeleid via de afslag Nieuwegein.