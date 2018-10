Agent in opleiding geschorst vanwege mishandeling

Een agent in opleiding is per direct geschorst. Hij wordt verdacht van een mishandeling in Tilburg. De schorsing is in afwachting van ontslag; de recherche doet onderzoek.

De politiemedewerker wordt ervan verdacht dat hij zondag in het uitgaansgebied van Tilburg een man heeft geslagen. De agent in opleiding heeft zich volgens de politie bij het incident kenbaar gemaakt als politieman.

Het geweldsincident vond plaats in priv├ętijd. De politie wil er verder niets over zeggen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of hij politiekleding droeg of een politiepas toonde. Ook is niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld was.

Na de mishandeling is de man vertrokken en heeft hij het slachtoffer gewond achtergelaten. Die persoon heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Nepagent

Opvallend genoeg vond datzelfde weekend in Tilburg in de Koestraat een soortgelijk incident plaats, zij het met een nepagent, schrijft Omroep Brabant.

Daarbij raakte een 20-jarige man uit Tilburg gewond. Hij werd zondagnacht vanuit het niets bewusteloos geslagen door een fietser die aangaf agent te zijn. Later bleek dit om een nepagent te gaan.

Een woordvoerder van de politie Zeeland-West Brabant bezweert dat het om twee afzonderlijke incidenten gaat, hoewel ze op elkaar lijken. Het slachtoffer dat bewusteloos werd geslagen, heeft nog geen aangifte gedaan. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.