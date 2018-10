Duits dorp opgeschrikt door Nederlandse militaire oefening

Nederlandse militairen hebben inwoners van het Beierse dorp Marjoß flink aan het schrikken gemaakt. 's Avonds laat horen de dorpelingen een hoop kabaal uit het bos. Het bleek een militaire oefening van het Nederlands leger te zijn.

Rond elf uur 's avonds belde een dorpsbewoner in paniek de politie omdat ze luid geschreeuw en geweerschoten in het naastgelegen bos hoorde. Eenheden van de politie doorzochten de omgeving en vonden zes Nederlandse militairen die in het bos bezig waren met een militaire oefening.

Voor de politie kwam de oefening als een totale verrassing. "Niemand van de politie of bij de lokale overheid wist hiervan", zegt een politiewoordvoerder. "We weten niet eens hoe ze daar terecht zijn gekomen. Nederlandse soldaten zie je niet vaak in deze omgeving."

Reguliere oefening

Volgens het Ministerie van Defensie was de militaire oefening bekend bij de Duitse overheid. "Maandagavond hebben mariniers in het bos een reguliere oefening gehouden", vertelt een woordvoerder van het Ministerie van Defensie. "Vooraf hebben we de oefening aangevraagd en de Duitse overheid was hiervan op de hoogte, alleen was de lokale politie hiervan niet op de hoogte gebracht."

Volgens de woordvoerder van Defensie is het een verantwoordelijkheid van de Duitse overheid om politie in de omgeving op de hoogte te stellen als er een militaire oefening wordt gehouden. "We betreuren het wel dat de oefening voor ophef heeft gezorgd." Het Nederlands leger oefent meer in de omgeving van Hammelburg, een oefendorp voor infanteristen. Marjoß ligt ongeveer 45 kilometer van Hammelburg vandaan.

In overleg met de politie kapten de soldaten de manoeuvre die avond af. De soldaten gebruikten losse flodders als ammunitie. Niemand is door de oefening gewond geraakt.