Veroorzaker dodelijke aanrijding Goes ging eerder in de fout

De 19-jarige automobilist uit Kloetinge die zondagnacht om 04.00 uur twee fietsers doodreed in Goes, ging eerder ook al in de fout. Hij is eerder door de politie aangehouden voor een soortgelijk verkeersfeit.

"Zij het dat er de vorige keer geen doden vielen", zegt een woordvoerder van het OM Zeeland-West-Brabant. Bij de aanrijding kwamen een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige Macedonische vriend om.

Roekeloos rijden

De man blijft veertien dagen langer in hechtenis, heeft de rechtbank vandaag besloten. De snelheid waarmee de bestuurder reed, wordt nog onderzocht. Het OM kan niet vaststellen of er sprake was van doodslag.

"Hem wordt roekeloos rijden ten laste gelegd". zegt het OM. Dat verwijst naar het rijden onder invloed en daarbij een ongeluk met dodelijke afloop veroorzaken,

De 19-jarige automobilist uit Kloetinge had ruim vier keer te veel gedronken voor een beginnend bestuurder.

Blaastest

Agenten hadden de 19-jarige man vlak voor het ongeluk al zien rijden. Ze wilden hem laten stoppen om een blaastest af te nemen toen het ongeluk gebeurde.

Bij de politie zijn drie getuigen bekend; twee fietsers die kwamen aanfietsen toen het gebeurde en iemand die op het spoor aan het werk was, schrijft Omroep Zeeland.