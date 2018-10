Istvan (71) is dakloos en dat mag niet meer in Hongarije

100 euro per maand

Istvan verloor begin jaren 90 zijn baan toen de fabriek waar hij werkte failliet ging. Een nieuwe baan vond hij niet meer en algauw kon hij zijn woning niet meer betalen. Hij kwam op straat terecht.

Inmiddels is hij over de 70 en ontvangt hij pensioen, omgerekend 100 euro per maand. Dat is genoeg om zichzelf en zijn hond te voeden, maar een huis huren zit er niet in. Zo nu en dan klust hij bij als elektricien, ook daar kan hij niet van leven.

Naar een daklozenopvang wil hij niet meer. Daar is hij in de wintermaanden vaak genoeg geweest, maar zelfs in de vrieskou slaapt hij liever buiten in zijn hut. "Het is daar een getto," zegt hij. "Het is er vies, er wordt gestolen, gevochten en ik mag mijn spullen en mijn hond niet meenemen."