Angst onder Belgische conducteurs voor verplicht naambordje

De NMBS heeft naar eigen zeggen geprobeerd een alternatief te vinden voor de verplichte naambordjes.

Overigens denkt de Belgische spoorwegmaatschappij dat de nieuwe boetes wel effectief zijn. Want de oude manier was juridisch erg tijdrovend en ineffectief, waardoor zwartrijders makkelijk konden voorkomen dat ze daadwerkelijk moesten betalen.

Dwingen te betalen

"Het grote verschil is dat we nu zelf een deurwaarder in kunnen schakelen. Vanaf morgen kunnen we dus veel makkelijker hoge boetes opleggen én de overlastgevers dwingen die te betalen."

Agressie tegen spoorpersoneel is in België, net als in Nederland, een hardnekkig probleem. "Ik heb vaak zitten huilen", zegt conductrice Tine tegen de VRT. "Ik krijg vaak de lelijkste dingen naar mijn hoofd geslingerd. Je wordt ook wel eens bespuwd, dat is walgelijk."

De Belgische omroep sprak met een zestal conducteurs die anoniem hun verhaal doen over de huidige situatie op het spoor.

Hoe zit het in Nederland?

Conducteurs zijn hier niet verplicht om een naambordje te dragen. De NS is ook niet van plan om zo'n verplichte badge in te voeren, laat een woordvoerder weten.

Wel is er sinds begin dit jaar een proef in het oosten van het land met vrijwillige naambordjes. Tientallen conducteurs met als standplaats Zutphen doen daar op eigen initiatief aan mee.