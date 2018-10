Bedreiger Utrechtse burgemeester op vrije voeten

De 58-jarige Utrechter die verdacht wordt van het bedreigen van burgemeester Van Zanen komt vrij. Gisteren eiste het Openbaar Ministerie tegen hem een celstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk. In de eis wordt ook een proeftijd van drie jaar genoemd.



In juli belde de man in een periode van elf dagen een aantal keer met ambtenaren van de gemeente. Hij uitte daarbij volgens het OM tal van bedreigingen aan het adres van Van Zanen. De man zou onder meer hebben gezegd dat hij de burgemeester ging neerschieten. Ook bij zijn aanhouding bedreigde hij de burgemeester. Tijdens de rechtszitting gisteren moest ook de rechtbank het ontgelden. De rechtbank noemde hij 'een stukje schorem' en 'een poppenkast'.

Op 13 november doet de rechtbank uitspraak, maar de verdachte wordt dus eerder vrijgelaten, meldt RTV Utrecht. De rechtbank oordeelt dat hij niet kan worden vastgehouden omdat de straf die hij krijgt niet langer zal zijn dan 102 dagen, de tijd dat hij in hechtenis zat.