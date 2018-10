Verhuurder bierfiets hoeft schade aan trein niet te betalen

De verhuurder van een bierfiets die drie jaar geleden in Eindhoven werd aangereden door een trein, hoeft de NS geen schadevergoeding te betalen. Volgens de rechtbank is de verhuurder niet aansprakelijk.

De bierfiets werd in april 2015 gehuurd door een voetbalelftal uit Nuenen dat kampioen was geworden. Op een bewaakte spoorwegovergang in Eindhoven werd het voertuig geschept door een trein. Daarbij kwam een van de voetballers om het leven.

Volgens de NS was de bierfiets te breed en kon de verhuurder weten dat de voetballers onderweg alcohol zouden drinken. Daarom eiste de NS een schadevergoeding van bijna 173.000 euro.

Alcoholgebruik

De rechtbank zegt dat de fiets inderdaad te breed was, maar uit niets blijkt dat de aanrijding daardoor is veroorzaakt. Het is nog steeds onduidelijk wat wel de oorzaak is geweest.

Een fiets verhuren waarop alcohol kan worden gedronken, is niet verboden, zegt de rechtbank; het is de eigen verantwoordelijkheid van fietsers om ervoor te zorgen dat alcoholgebruik binnen de grenzen blijft.

De huurder van de bierfiets is eerder wel veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de verhuurder, omdat hij had afgesproken dat hij de fiets ongeschonden zou terugbrengen.