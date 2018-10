Natuurpark Hoge Veluwe sluit de poorten voor zwijnen

Nieuwe wilde zwijnen zijn niet langer welkom in Nationaal Park Hoge Veluwe. Het natuurpark heeft per direct de zogenoemde varkenspoortjes afgesloten, zodat er geen wilde zwijnen het park kunnen binnenkomen. Het is een tijdelijke maatregel die bedoeld is om te voorkomen dat het besmettelijke Afrikaanse varkenspestvirus zich in het park verspreidt.

Varkenspest komt vooral voor in Oost-Europese landen en is onlangs ook vastgesteld bij enkele wilde zwijnen in de Ardennen. Varkens die ermee besmet zijn, krijgen een gebrek aan eetlust, zijn futloos en hebben last van ontstoken oogslijmvliezen, rode huid, bloederige diarree en braken. De dieren kunnen er aan overlijden. Voor mensen is de ziekte niet gevaarlijk.

Als de ziekte zich verspreidt naar varkensboeren kan dat grote gevolgen hebben. Bij de laatste uitbraak van de varkenspest in Nederland, in 1997, werden meer dan tien miljoen varkens geruimd en liep de schade voor de getroffen bedrijven in de miljarden.

Borden langs de weg

Een van de manieren waarop het virus kan worden overgedragen is van varken op varken. Om dat tegen te gaan, zijn de varkenspoortjes sinds vandaag gesloten. De poortjes zijn bedoeld om migratie mogelijk te maken voor wilde zwijnen tussen de verschillende natuurgebieden in Nederland.

Ook op andere plaatsen in Nederland zijn al maatregelen genomen om verspreiding van de varkenspest tegen te gaan. Zo is in Overijssel de jacht uitgebreid en staan bij de grens en in natuurparken borden langs de weg die waarschuwen om geen etensresten achter te laten in de natuur.