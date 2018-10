Manager testlab Google weg na verhaal over seksueel wangedrag

Nog geen week na een groot verhaal in The New York Times over seksueel wangedrag binnen Google, heeft een van de topmensen die in het verhaal werden genoemd ontslag genomen. Dat melden The New York Times en nieuwssite Axios.

Het gaat om Richard DeVaul, die een hoge positie bekleedde bij 'X', het testlab van Googles moederbedrijf Alphabet. Hier wordt gewerkt aan zogeheten moonshots; denk aan ambitieuze projecten als de zelfrijdende auto en Google Glass. Tot zijn vertrek bepaalde DeVaul welke experimenten in het lab moesten stoppen of mochten doorgaan.

Shirt uittrekken

Hij vertrekt vanwege een melding die in 2015 is gedaan door een vrouwelijke ontwikkelaar die twee jaar eerder een sollicitatiegesprek met hem had. Tijdens het gesprek zou DeVaul hebben gezegd een open huwelijk te hebben met zijn vrouw en hij nodigde haar uit voor het festival 'Burning Man'.

De vrouw dacht daar een zakelijk vervolggesprek te hebben. Eenmaal aangekomen bleek DeVaul andere bedoelingen te hebben, zei ze later tegen Google: hij wilde dat zij haar shirt zou uitdoen, zodat DeVaul haar kon masseren. Zij weigerde en na aandringen liet ze haar nek masseren. Een paar weken later kreeg ze te horen dat ze niet werd aangenomen.

Na de melding in 2015 liet Google weten dat haar verhaal geloofwaardig was en dat maatregelen zouden worden genomen. DeVaul bleef desondanks werkzaam bij Google, tot onvrede van medewerkers. Tot nu toe dus.

Tegenover The New York Times sprak hij - in een reactie op het onderzoek van de krant - van een inschattingsfout. DeVaul krijgt geen geld mee bij zijn vertrek. Dit in tegenstelling tot de geestelijk vader van Android, Andy Rubin, om wie het eerdere verhaal grotendeels draaide.

Opnieuw excuses

Intussen heeft topman Sundar Pichai een nieuwe e-mail aan Google-medewerkers gestuurd, meldt Ars Technica, waarin hij opnieuw zijn excuses aanbiedt voor wat er is gebeurd. Ook benadrukt Pichai het als zijn verantwoordelijkheid te zien om strenger op te treden tegen seksueel wangedrag.

Morgen willen medewerkers van het bedrijf een zogeheten walk out doen, uit protest tegen seksueel wangedrag. Pichai laat weten de demonstratie te steunen.