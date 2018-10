Dode en gewonden bij aanslag op kantoor Russische inlichtingendienst

In de Noord-Russische havenstad Archangelsk is een aanslag gepleegd op een gebouw van de inlichtingendienst FSB. Zeker drie medewerkers zijn gewond geraakt.

Volgens de Russische autoriteiten probeerde een 17-jarige jongen een bom het gebouw binnen te brengen en explodeerde deze op de stoep bij de ingang. De jongen is bij de explosie omgekomen; het is niet duidelijk of hij een zelfmoordaanslag wilde plegen of dat de bom te vroeg is ontploft.

De dader is een inwoner van Archangelsk. De autoriteiten gaan uit van een terroristisch motief.