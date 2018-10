Travelbird vraagt uitstel van betaling aan

Online reisbureau TravelBird heeft uitstel van betaling aangevraagd. Daarmee lijkt een faillissement aanstaande. Het bedrijf zit al langer in de financiƫle problemen, waardoor onder meer hotels niet meer betaald werden.

TravelBird is per direct gestopt met de verkoop van reizen. Mensen die al een reis hebben geboekt, krijgen via het garantiefonds SGR hun geld terug.

Extra financiering

De betalingsachterstanden waar het bedrijf mee kampt, lopen al een tijd op. Volgens de directie van TravelBird is daarom actief gezocht naar extra financiering, maar dat heeft onvoldoende opgeleverd.

TravelBird werd in 2010 opgericht en maakte uitgerekend in de eerste helft van dit jaar voor het eerst winst. Bij het bedrijf werken ruim 300 mensen.