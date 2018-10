Rechter Hongarije spreekt cameravrouw vrij die migranten trapte

De Hongaarse cameravrouw die in 2015 in het grensgebied tussen Hongarije en Servië enkele vluchtelingen schopte, is door het hooggerechtshof vrijgesproken.

Petra László filmde in september 2015 migranten in het grensgebied, toen een groep migranten door een politiekordon brak. László trapte vervolgens twee van hen, onder wie een klein meisje, en liet een man met kind struikelen.