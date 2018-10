'Ministerie handelde onbehoorlijk bij drugsonderzoek WODC'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een aantal keer "niet behoorlijk" of "onbehoorlijk" gehandeld door zich te bemoeien met wetenschappelijke drugsonderzoeken, schrijft het AD. Bronnen bevestigen tegenover de NOS dat deze conclusie in het onderzoek over de WODC-affaire staat, dat vanmiddag wordt gepresenteerd.

Volgens de onderzoekscommissie onder leiding van Jacques Overgaauw, voormalig vicepresident van de Hoge Raad, zijn de uitkomsten van de drugsrapporten ondanks de bemoeienis van het ministerie eerlijk en zorgvuldig.

Bij een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) dat 'Recht en Cannabis' heet, ging het drie keer mis. "Het betrof incidenten die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier", schrijft het AD. De krant heeft een samenvatting van de commissie-Overgaauw ingezien.

"Toch betrouwbaar"

In een van die drie gevallen heeft een directeur van het ministerie van J&V een vertrouwelijk concept van een onderzoek gelezen en erop aangedrongen om een passage te schrappen. De commissie vindt desondanks dat de betrouwbaarheid van dit onderzoek niet in het geding is.

De affaire kwam aan het licht door klokkenluider Marianne van Ooyen. Zij klaagde in 2014 over bemoeienis van het ministerie met onderzoeken van het WODC. Het programma Nieuwsuur kreeg haar interne klacht eind vorig jaar in handen en pakte er groot mee uit.