Groei van Facebook komt tot stilstand in Europa en VS

De groei van Facebook in de VS, Canada en Europa is zo goed als tot stilstand gekomen. Het sociale netwerk verdient verreweg het meeste aan gebruikers op deze continenten, dus als daar de groei structureel gaat afnemen zal dat leiden tot bezorgdheid bij beleggers.

In de EU daalde het gebruik zelfs voor het tweede kwartaal op rij; dit keer gebruiken 1 miljoen mensen het platform op dagelijkse en maandelijkse basis minder. Het vorige kwartaal daalde het gebruik ook al. Er zijn wel meer gebruikers maandelijks actief dan in dezelfde periode vorig jaar.

In een poging de groei aan te zwengelen, zal Facebook de komende jaren Facebook minder draaien om de tijdlijn, waar het nu het meeste geld aan verdient. In plaats daarvan wordt ingezet op berichten die verdwijnen na 24 uur, video's en chat-apps. "Het zal tijd kosten om hierin te investeren en dat kan leiden tot mindere omzetgroei", zei topman Mark Zuckerberg tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers.

Meer winst, daling in EU

De omzet in de maanden juli, augustus en september was lager dan waar investeerders op hadden gehoopt en kwam uit op omgerekend 12 miljard euro. De winst viel wel hoger uit.

Het bedrijf groeit nog wel met miljoenen in Azië en andere delen van de wereld. Maar aan die gebruikers verdient Facebook aanmerkelijk minder.

De vraag is wat het aandeel Facebook vanmiddag bij opening op Wall Street gaat doen. Bij de vorige kwartaalcijfers verloor het bedrijf in een dag bijna 105 miljard euro aan waarde, na een waarschuwing dat de groei van het bedrijf afneemt.

100 miljard privéberichtjes

Om aan te geven waar de toekomst van Facebook ligt, vertelde Zuckerberg tijdens het gesprek met analisten dat gebruikers per dag via chat-apps van Facebook 100 miljard berichten versturen en dat via de platforms 1 miljard berichten worden gedeeld die na 24 uur weer verdwijnen.

Facebook kiest voor deze nieuwe strategie in een wereld waarbij mensen minder geneigd lijken te zijn om veel in het openbaar te delen, en meer in gesloten groepen. Dit levert vooralsnog wel een probleem op voor Facebook: het verdient hier minder geld aan. De vraag is hoelang het duurt voordat dit verandert.

Eerder dit jaar heeft het platform ook een nieuwe videofunctie wereldwijd uitgerold: Watch. Deze moet concurreren met YouTube, maar Zuckerberg gaf toe dat zijn alternatief "ver achter" Googles videodienst ligt. De vraag is in hoeverre Facebook heel veel gebruikers kan wegtrekken.

Continue stroom incidenten

Wat de situatie ook niet beter maakt, is dat Facebook continu te maken heeft incidenten, groot en klein. Denk aan het dataschandaal rond Cambridge Analytica en recenter een hack waardoor gegevens van 30 miljoen gebruikers in verkeerde handen kwam.

Daarnaast staan de tussentijdse verkiezingen in de VS voor de deur en heeft het bedrijf al meerdere keren laten weten dat trollen uit binnen- en buitenland proberen gebruikers te beïnvloeden.

Tot slot leidt Facebooks populaire chatdienst WhatsApp tot grote problemen in onder meer Brazilië en India door de verspreiding van nepnieuws. Ook daar is nog geen goede oplossing voor gevonden.