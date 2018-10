Menselijke botten gevonden in Vaticaan, zijn die van verdwenen tiener?

In een gebouw in Rome dat eigendom is van het Vaticaan zijn menselijke botten gevonden, heeft de Heilige Stoel bekendgemaakt. De vondst geeft nieuwe voeding aan speculaties over de verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi in 1983.

Orlandi verdween toen ze op weg was van haar huis in het ministaatje naar muziekles in Rome. Haar vader was een lekenmedewerker van het Vaticaan. Forensische onderzoekers proberen de leeftijd, het geslacht en de sterfdatum van de menselijke resten vast te stellen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de botten van één persoon zijn, meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

Kelder

De beenderen werden gevonden tijdens werkzaamheden aan de Apostolische Nuntiatuur, de residentie van een vertegenwoordiger van de Heilige Stoel.

Het gebouw staat vlakbij het beroemde park en museum Villa Borghese. De botten zouden dinsdag in een kelder zijn gevonden.

Maffia

Het Vaticaan rept in de verklaring met geen woord over Orlandi, maar Italiaanse media verbinden de vondst aan haar onopgeloste verdwijning.

In 2012 werd het graf van maffialid Enrico de Pedis geopend op zoek naar aanwijzingen over Orlandi's verdwijning. Dat leverde niets op.

Volgens Ansa wordt ook onderzocht of het om Mirella Gregori gaat, een andere 15-jarige die eveneens in 1983 in Rome verdween.