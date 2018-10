Staking op Brussels Airport lijkt na zes dagen bezworen

Na zes dagen lijkt er een einde te komen aan de wilde staking van de bagage-afhandelaars op luchthaven Brussels Airport. De vakbonden en de directie van bagage-afhandelaar Aviapartner hebben afgelopen nacht een voorlopig akkoord bereikt. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de werknemers.

Tegen Belgische media zeggen de bonden dat de directie heeft beloofd dat er meer vaste contracten komen, en extra personeel. Verder is nog weinig bekend over wat er is overeengekomen.

De medewerkers van Aviapartner klaagden vooral over structurele onderbezetting en slecht materieel. Na een eerdere staking, in januari, beloofde de directie al beterschap, maar die bleef uit.

Nog veel vluchten geschrapt

Terwijl het voorlopige akkoord vanochtend wordt voorgelegd aan de werknemers, blijven nog veel vliegtuigen aan de grond. In de loop van de dag hopen de bonden het fiat van de leden te hebben.

Intussen meldt de liberale vakbond ACLVB dat het werk vanochtend al deels wordt hervat. Desondanks zijn nog zeker 33 vertrekkende vluchten geschrapt, meldt de VRT.

Sinds de wilde staking zes dagen geleden uitbrak, zijn honderden vluchten op Brussels Airport geannuleerd.