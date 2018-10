Ook vertrouweling Hans Alders weg uit Groningen

Na Hans Alders is nu ook Jeroen de Boer weg bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De Boer was de rechterhand van Hans Alders, die eind mei opstapte. In een korte verklaring zegt de NCG dat de ingezette koers in het aardbevingsgebied "niet aansluit bij zijn visie".

De Nationaal Coördinator Groningen werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Hans Alders stapte eind mei op toen minister Wiebes suggereerde dat er bijna 1600 woningen minder versterkt hoeven te worden doordat de gaskraan dicht gaat. Hij voelde zich buitenspel gezet. "Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom? Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is", aldus Alders.

"Geen commentaar"

Volgens ingewijden is het vertrek van De Boer mede gestuurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na het vertrek van Alders zou Den Haag met De Boer in de maag zitten, meldt RTV Noord. Ook zou De Boer niet overweg kunnen met de nieuwe waarnemend coördinator, Herman Sietsma.

De Boer zelf is onbereikbaar voor commentaar. Sietsma reageert kort: "Het is een man die veel heeft gedaan voor de NCG". Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil niet ingaan op het vertrek van De Boer. "Wij gaan niet over het personeelsbeleid van de NCG", zegt een woordvoerder.

Verdwijnt veel kennis

Het is de vraag wat de ontwikkelingen betekenen voor Groningers bij wie de huizen versterkt moeten worden. In het complexe aardbevingsdossier heeft slechts een beperkt aantal mensen het overzicht. Met Jeroen de Boer, die al met Hans Alders samenwerkte toen hij nog commissaris van de koningin was in Groningen, verdwijnt in elk geval veel kennis.