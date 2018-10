Schouten wil experimenteren met genmodificatie light

Minister Schouten wil experimenteren met een lichte vorm van genetische manipulatie, de zogenoemde Crispr-Cas-methode. Daarbij worden gewassen snel verbeterd door zwakheden uit het dna te knippen.

Schouten zegt in een interview met de Volkskrant dat ze meer ruimte wil hebben om te experimenteren met deze vorm van genmodificatie. Dat kan nu bijna niet, omdat het Europese Hof van Justitie in juli besloot dat ook de light-methode onder de strenge regels voor genmodificatie valt. "Het is jammer dat die deur in Europa is dichtgeslagen", vindt de minister van Landbouw.

Geen dna-vermenging

Bij Crispr-Cas wordt wel geknipt in het dna, maar in tegenstelling tot 'zwaardere' vormen van genetische modificatie vindt geen vermenging plaats met dna van andere soorten.

In het regeerakkoord staat al dat het kabinet zich in Europa gaat inzetten voor de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken als Crispr-Cas, "mits daarbij geen soortengrenzen worden overschreden".