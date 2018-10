Minder brandclaims bij verzekeraars ingediend, maar gezinnen koploper

Vorig jaar hebben minder mensen brandschade bij hun verzekeraar opgegeven dan in 2016. Het aantal claims daalde met 7 procent, zegt het Verbond van Verzekeraars. Er werd bijna 96.000 keer schade gemeld.

Een van de belangrijkste oorzaken van de daling is dat er minder stormen waren. "De ervaring leert dat stormen met onweer vaak zorgen voor veel brandclaims, maar die zijn vorig jaar gelukkig uitgebleven", zegt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Voor het eerst heeft het verbond gekeken naar de leeftijd van de mensen die een claim hebben ingediend. Het waren vooral mensen tussen de 38 en 56 jaar; die leeftijdscategorie diende twee keer zo vaak een claim in als andere leeftijdsgroepen. Dat komt volgens de verzekeraars waarschijnlijk doordat die groep kinderen heeft.

Speelgoed

Kinderen hebben vaak oplaadbare elektrische apparatuur en speelgoed met sterke batterijen, die de kans op een brand vergroten. Onlangs waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog voor dertig typen hoverboards; uit onderzoek blijkt dat die brand kunnen veroorzaken door het opladen van de accu.

Vooral in Overijssel en Drenthe wordt relatief vaak brandschade geclaimd. Dat komt mogelijk doordat op het platteland een brand later wordt ontdekt dan in stedelijke gebieden. En de brandweer doet er in het buitengebied vaak langer over om bij een brand te komen.