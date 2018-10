Wekdienst 31/10: tien jaar bitcoin, en nieuwe politie-cao

En dan nog even dit:

Het hoogste standbeeld ter wereld is onthuld. Het staat in India en is 182 meter hoog. Dat is twee keer zo groot als het Vrijheidsbeeld in New York en 54 meter hoger dan de vorige recordhouder.

Het Indiase beeld is een bronzen figuur van Sardar Vallabhbhai Patel. Hij was een populair politiek leider en speelde een grote rol in de onafhankelijkheidsstrijd van India tegen de Britse overheersing in de jaren veertig van de vorige eeuw.

Zo ziet het gigantische standbeeld eruit: