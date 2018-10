Crematorium Purmerend is stralingsvrij en mag weer open

Het crematorium in Purmerend gaat weer open. Afgelopen zomer werd het gesloten nadat radioactieve straling was vrijgekomen bij de crematie van een kankerpatiënt.

De afgelopen weken is het gebouw grondig schoongemaakt. Ook is onderhoud uitgevoerd aan de oven. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft vervolgens toestemming gegeven om de zaak weer te openen, meldt NH Nieuws. Crematies kunnen vanaf deze week weer gewoon plaatsvinden.

Straling

De ovens en het gebouw van het crematorium raakten in juli besmet met de straling na de crematie van een persoon die met radioactieve stoffen was behandeld tegen kanker. Normaal gesproken neemt een crematorium maatregelen bij een dergelijke uitvaart, maar in dit geval was het bedrijf een dag te laat op de hoogte gesteld van de radioactieve stoffen.

Volgens het uitvaartcentrum is de veiligheid van de omgeving en het milieu nooit in het geding geweest. Ook medewerkers liepen geen gevaar. De crematies werden de afgelopen periode overgenomen door crematoria in Hoorn en Zaanstad.