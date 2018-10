Geen ambtenaren vervolgd voor miljoenenfraude poppodium Rotterdam

Het Openbaar Ministerie gaat geen ambtenaren vervolgen voor de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Dat heeft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad laten weten, meldt RTV Rijnmond.

De gemeente is voor circa 8 miljoen euro opgelicht in de affaire. Het pand aan de Boompjeskade werd vanaf 2010 verhuurd voor feesten en concerten. Maar de huurder stopte na een paar maanden met het betalen van de huur omdat het pand niet geschikt zou zijn voor horeca.

De gemeente trok daarop veel geld uit om het poppodium te laten verbouwen. Het werk werd uitgevoerd door de vader van de huurder. Samen dienden ze voor miljoenen aan rekeningen in. Daarbij werd flink gefraudeerd. Ze declareerden klussen dubbel en factureerden verbouwingen die helemaal niet waren uitgevoerd.

Strafrechtelijk onderzoek

Toen de fraude aan het licht kwam, deed de gemeente aangifte. Het OM stelde daarop een onderzoek in naar zowel de aannemer en huurder als naar betrokken medewerkers van de gemeente.

In een brief aan de raad laat burgemeester Aboutaleb weten dat uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van strafrechtelijke handelingen door medewerkers van de gemeente. Er wordt daarom niemand vervolgd.

De kwestie leidde wel tot het ontslag van verschillende ambtenaren vanwege plichtsverzuim. Het gaat in elk geval om de ambtenaar die het huurcontract sloot en om ambtenaren die de facturen hadden goedgekeurd of toezicht moesten houden.

Het aannemersbedrijf dat voor miljoenen fraudeerde bij Waterfront moet 7,5 miljoen euro terugbetalen aan de gemeente, besloot de rechter vorig jaar. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen vader en zoon.