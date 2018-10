Beruchte Amerikaanse gangster James Bulger sterft in gevangenis

De beruchte Amerikaanse crimineel en FBI-informant James "Whitey" Bulger (89) is overleden. Volgens Amerikaanse media is hij vermoord, nadat hij van een gevangenis in Florida naar een gevangenis in West Virginia was overgeplaatst. De FBI is een onderzoek gestart.

Bulger werd in 2013 tot twee keer levenslang en een celstraf van vijf jaar veroordeeld voor elf moorden, afpersing en andere delicten. Voor zijn arrestatie, in 2011, wist hij zestien jaar lang uit handen van de politie te blijven. Hij schrok er niet voor terug om getuigen uit de weg te ruimen en politiemensen om te kopen.

Bulgers kleurrijke en bloedige leven werd in 2015 verfilmd. Acteur Johnny Depp speelde de hoofdrol in Black Mass. Bulger stond ook model voor Frank Costello, een van de hoofdpersonen in The Departed (2006) van Martin Scorsese met Jack Nicholson als Costello.