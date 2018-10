Blok op de bres voor journalisten in nood

Minister Blok trekt extra geld uit voor journalisten in nood. Hij stelt 1,45 miljoen euro beschikbaar voor een programma dat journalisten moet helpen beschermen tegen bedreigingen in hun werk. Ze zullen onder meer worden geholpen om betaalbare verzekeringen af te sluiten en er komt een fonds waaruit ze juridische bijstand kunnen betalen.

Vrijdag is de 'Internationale Dag tegen straffeloosheid van geweld tegen journalisten' en Blok grijpt dat aan om nog eens aandacht te vragen voor het belang van persvrijheid. Hij wijst erop dat die wereldwijd onder druk staat.

De minister noemt als meest recente voorbeeld van geweld tegen een journalist "de gruwelijke moord op Jamal Khashoggi", de Saudische columnist die werd omgebracht in het Saudische consulaat in Istanbul. Maar Blok verwijst ook naar "schrikbarende voorbeelden" in de EU. Volgens Blok zijn dit jaar in de wereld meer dan 60 journalisten vermoord.

De minister vindt een aanval op een journalist een aanval op de democratie: "Zonder vrije journalistiek is goed bestuur onmogelijk." Blok reikt vrijdag in het Vredespaleis in Den Haag een prijs uit voor een journalist die buitengewone moed en doorzettingsvermogen heeft getoond.