Lange files rond de grote steden in avondspits, maar geen record

De avondspits is vroeg begonnen en was met zo'n 790 kilometer aan files op het hoogtepunt erg druk, maar geen record. De drukte is vooral rond de grote steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Volgens de ANWB komt het ook doordat het nat is. Bovendien zijn er aan de kust zware windstoten. De verwachting is dat het lang duurt voor de files oplossen.

Ook Rijkswaterstaat wijt de grote drukte aan het herfstachtige weer, het hoge verkeersaanbod in het najaar en de donkere tijd van het jaar.

Record voor dit jaar

Vanochtend leidde een combinatie van regenachtig weer en een groot aantal ongelukken tot een filerecord voor dit jaar. Op het hoogtepunt kwam Rijkswaterstaat tot een piek van 514 kilometer. De ANWB, die ook vertragingen meetelt op provinciale wegen, meldde 970 kilometer in de ochtendspits.

Door de regen reden veel automobilisten langzamer en trapten ze vaker op de rem. Het was ook extra druk doordat mensen die normaal op de fiets naar het werk gaan nu in de auto stapten.

De ANWB verwacht morgen een normale ochtendspits. Het blijft dan droog.