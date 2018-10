Celstraffen tot drie jaar geëist voor illegale export naar Iran

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Maastricht gevangenisstraffen tot drie jaar geëist tegen de directeur en twee medewerkers van het bedrijf Euroturbine B.V. uit Venlo.

De drie zouden zonder vergunning dual use-goederen hebben uitgevoerd naar Iran. Dat zijn goederen die voor civiele doelen kunnen worden gebruikt, maar ze kunnen ook worden benut bij de productie van militaire producten zoals massavernietigingswapens.

De drie maakten volgens het OM deel uit van een criminele organisatie die deze goederen zonder vergunning en via "verhullende constructies" exporteerde.

Tip AIVD

Het onderzoek ging van start na een tip van de AIVD. Die had informatie dat Iran op zoek was naar onder meer onderdelen voor gasturbines.

Euroturbine had eerder vergunningen aangevraagd om onderdelen voor gasturbines te leveren aan bedrijven die met de Iraanse overheid in verband worden gebracht. Die waren door de Nederlandse overheid afgewezen.

Volgens het OM zijn de onderdelen via omleidingsroutes toch geleverd. Daarbij werd gebruikgemaakt van zakelijke relaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Saudi-Arabië, Bahrein, Dubai of de Verenigde Arabische Emiraten, zeiden de officieren van justitie.

Witwassen

De directeur wordt verder verdacht van het witwassen van honderdduizenden euro's en belastingfraude ter waarde van 1,1 miljoen euro. Tegen hem is drie jaar geëist. Ook wil het OM hem bijna 20 miljoen euro aan crimineel geld ontnemen.

Tegen de twee medeverdachten eist het OM gevangenisstraffen van twintig maanden.