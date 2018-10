Gemeente Landgraaf: geen steken laten vallen bij Pinkpopdrama

De gemeente Landgraaf heeft geen steken laten vallen als het gaat om de verkeerssituatie rond het Pinkpopterrein. Dat concludeert de gemeente in een eigen evaluatie van het verkeersplan. Bij het evenement viel in juni een dode toen midden in de nacht een bestelbusje een groep festivalgangers aanreed. Drie mensen raakten zwaargewond.

De gemeente spreekt van een uiterst betreurenswaardig ongeval, maar concludeert dat er geen fouten zijn gemaakt. "We hebben alle maatregelen genomen die we als gemeente hadden kunnen nemen", zegt verantwoordelijk wethouder Janssen tegen 1Limburg.

Verkeersplan

Uit de evaluatie blijkt dat medewerkers van de gemeente in de nacht van het ongeluk tussen 02.00 en 03.00 uur een inspectieronde hebben gemaakt. Op dat moment verliep alles volgens de afspraken en leken er ook geen bijzonderheden te zijn, zegt de gemeente.

"Er was op dat moment nog maar in beperkte mate sprake van voetgangers en die liepen niet op de rijweg. Op het moment van de controle zaten er ook geen mensen op de weg. Rond het tijdstip van het ongeluk om 04.00 uur waren er in alle redelijkheid nauwelijks voetgangersbewegingen meer te verwachten."

Geen extern onderzoek

De gemeente zegt dat de evaluatie geen aanleiding geeft voor een extern onderzoek, zoals slachtoffers en nabestaanden eerder vroegen. Wel zal de gemeente meewerken, als een andere partij alsnog om een onderzoek vraagt. "Wij staan open voor ieder gesprek", zegt burgemeester Vlecken. "Maar dat onderzoek zal niet door het college van de gemeente Landgraaf worden geïnitieerd."

Het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie loopt nog. De bestuurder van het bestelbusje is verdachte in die zaak. De gemeente Landgraaf is in het onderzoek van het OM geen verdachte.

Verdachte

Bij het ongeluk op de Mensheggerweg kwam in de vroege ochtend van maandag 18 juni een man uit Heerlen om het leven. Hij zat samen met enkele anderen op de weg, toen ze werden aangereden door een bestelbusje. De bestuurder reed in eerste instantie door, maar meldde zich later alsnog.

Hij werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Het OM zegt dat er geen indicaties zijn dat hij met opzet handelde. Wel wordt hij verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Nieuwe ingang

In de evaluatie van de gemeente wordt wel gekeken naar mogelijke maatregelen voor Pinkpop in 2019. Zo overweegt de gemeente de Mensheggerweg volgend jaar helemaal af te sluiten en wordt ook gekeken naar een mogelijke nieuwe ingang voor festivalcamping B, omdat daar het ongeluk gebeurde.