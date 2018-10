Staat mag drugsverdachte Said C. niet uitleveren aan Marokko

Nederland mag de Marokkaanse drugsverdachte en politiek activist Said C. definitief niet uitleveren aan Marokko. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant eerder dit jaar.

Marokko had in 2015 om uitlevering van C. gevraagd, omdat het hem wil vervolgen voor criminele bendevorming, omkoping en internationale drugshandel. Maar hij wordt ook verdacht van financiering van de protesten tegen de Marokkaanse regering in het Rif-gebied.

Net als de rechtbank is de Hoge Raad bang dat C. in Marokko geen eerlijk proces zal krijgen; medeverdachten die verklaringen over hem hebben afgelegd, zijn mogelijk bedreigd en gefolterd.