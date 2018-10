'Iran plande moord op tegenstander regime in Denemarken'

In Denemarken is een man van Iraanse afkomst opgepakt die van plan was om een tegenstander van het Iraanse regime in Denemarken te liquideren.

De verdachte werd bijna twee weken geleden opgepakt op verdenking van het steunen van een onbekende Iraanse geheime dienst om in "Denemarken te handelen", in de woorden van de baas van de Deense geheime dienst.

Eind september dacht de politie het moordcomplot ook al op het spoor te zijn. Toen werd een enorme politiemacht opgetrommeld voor een zoektocht naar een verdachte Zweedse auto. De politie ging daarin zelfs zover dat het Deense eiland Amager, waar Kopenhagen deels op ligt, afgesloten werd van de rest van het land en ook de grenzen met Duitsland en Zweden werden gesloten. Maar uiteindelijk bleek de auto niets met de zaak te maken te hebben.

Separatistengroep

De baas van de Deense inlichtingendiensten heeft in een verklaring meer over de arrestatie bekendgemaakt. Zo zou de verdachte gezien zijn terwijl hij foto's aan het maken was van de huizen van leden van een Iraanse separatistengroep in de plaats Ringsted, ten zuidwesten van Kopenhagen.

De groep zit volgens het Iraanse regime achter een aanslag op een militaire parade in Iran eind september. Het land beschuldigde Denemarken daarop van het herbergen van leden van een terroristische organisatie en riep de Deense ambassadeur op het matje.

De Deense minister van Buitenlandse Zaken noemt het op zijn beurt onacceptabel dat Iran van plan was om een aanval uit te voeren in Denemarken. De minister zegt dat de Denen actie zullen ondernemen en samen met de Europese partners nadenken over vervolgstappen.