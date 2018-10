Sloopbedrijf krijgt ton boete voor fataal liftongeluk

Het sloopbedrijf dat verantwoordelijk was voor een fataal liftongeluk op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven moet 100.000 euro betalen. Daarvan is 20.000 euro voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Bij het ongeluk kwam een werknemer om het leven en liep een andere werknemer een dwarslaesie en botbreuken op. De mannen waren een lift aan het demonteren op de tiende verdieping toen die plots naar beneden stortte.

Volgens de rechtbank is het sloopbedrijf ernstig tekort geschoten. Zo had het bedrijf niet gecontroleerd of de vanginstallatie - die de val van de lift zou hebben afgeremd - werkte. Achteraf bleek dat de drukveren van de vanginstallatie doorgebrand waren. Dat zou bij een controle zijn opgemerkt, schrijft Omroep Brabant.

Ook heeft het bedrijf er niet voor gezorgd dat de werknemers continu een veiligheidsgordel droegen tijdens het werk.