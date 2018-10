Tweede Kamer herdenkt 'verbindingsgenie' Wim Kok

De Tweede en Eerste Kamer hebben Wim Kok herdacht. De oud-premier en PvdA-leider overleed anderhalve week geleden op 80-jarige leeftijd. Afgelopen zaterdag werd hij begraven.

Tweede Kamervoorzitter Arib noemde Kok een staatsman van statuur en de premier van alle Nederlanders. Ze omschreef hem als "een verbindingsgenie", dat erop uit was tegenstellingen te verkleinen en resultaten te boeken. "Tot in het diepst van zijn wezen was hij ervan overtuigd dat dit alleen kon door te zoeken naar consensus en compromis, door bruggen te bouwen en partijen aan te moedigen die samen met hem over te steken."

Arib zei dat het Kok in de politiek niet ging om profilering of om het gewiekst spelen van het spel. "Scoringsdrang was hem vreemd en kijk hoe ver dit hem heeft gebracht."

Afkeer van politieke spelletjes

De Kamervoorzitter voegde eraan toe dat Kok als dienaar van de publieke zaak midden in de samenleving stond. Volgens haar gingen bij Kok financiële degelijkheid en sociale rechtvaardigheid hand in hand. "Dat kon ook niet anders als geboren en getogen democraat".

Arib benadrukte dat Kok niet de behoefte had om aardig gevonden te worden en dat hij een afkeer had van politieke spelletjes.

Bewonderd door wereldleiders

Premier Rutte zei in de Kamer dat Kok geen passant was, maar een groot staatsman die in veel rollen zijn stempel op Nederland heeft gedrukt. Rutte voegde eraan toe dat Kok een sterk moreel kompas had, dat gericht was op sociale rechtvaardigheid, fatsoen en degelijkheid. "Hij werd gewaardeerd en bewonderd, ook door wereldleiders als Blair, Clinton, Mitterrand en Mandela."

Volgens Rutte was Kok ook een doener en een man die doorpakte als dat nodig was. Rutte verwees daarbij naar de rol van Kok tijdens de WAO-crisis, bij het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta en na de moord op Pim Fortuyn.

Bij de herdenking in de Tweede Kamer waren ook Koks vrouw en kinderen aanwezig.

Eerder vandaag typeerde senaatsvoorzitter Broekers-Knol Kok als "buitengewoon getalenteerd, betrokken en integer". Ze zei dat zijn bijdrage aan de Nederlandse samenleving en aan de plaats van Nederland in de wereld van grote waarde is geweest. Broekers prees zijn "betrokken en verbindende manier van leidinggeven" en zij noemde hem de verpersoonlijking van het poldermodel.