Beer doodt wolf in Dierenrijk in Mierlo

In dierenpark Dierenrijk in Mierlo heeft een beer een wolf gedood. Bezoekers zagen het incident gebeuren. Ze werden door het park opgevangen.

In een verblijf in het dierenpark leven vier beren en vier wolven samen. Gisteren viel een van de wolven tijdens het spelen in het water. Toen het beest op de kant probeerde te klimmen werd ze plotseling gegrepen door een van de beren.

Waarom de beer agressief werd, is niet duidelijk. Verzorgers probeerden nog in te grijpen, maar ze konden niets meer doen.

Bij Dierenrijk zijn ze geschrokken, maar ze beschouwen het voorval wel als een eenmalig incident. Volgens een woordvoerder zullen er geen maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. "Het is juist een verrijking voor de beren en wolven om samen te leven. Dat gebeurt in andere verblijven in Nederland en de natuur ook."