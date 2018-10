Huurprijzen vooral in Enschede en Apeldoorn flink hoger

Mensen die een huurhuis willen in de vrije sector zijn daarvoor steeds meer geld kwijt. Vooral in Almere, Enschede, Apeldoorn, Rotterdam en Eindhoven zijn de huren voor nieuwe bewoners het afgelopen jaar hard gestegen. Ze zijn daar meer dan 10 procent hoger dan een jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van huurwoningsite Pararius. Landelijk zijn huurders gemiddeld 5,3 procent meer kwijt dan een jaar geleden. Sinds 2015 lopen de huurprijzen flink op.

"De stijging verspreidt zich als een olievlek", zegt directeur Jasper de Groot. "Eerst stegen de prijzen in Amsterdam, waardoor mensen naar steden als Haarlem en Alkmaar trokken. Inmiddels is de hele regio rond Amsterdam zo duur dat veel woningzoekenden gedwongen worden buiten de regio te huren."

In Almere stegen de prijzen met 20,5 procent, in Enschede met 18,6 procent en in Apeldoorn met 15,4 procent.

Bouwen

De Groot verwacht niet dat er aan eind komt aan de stijgingen. "Er wordt veel bijgebouwd, maar nog niet genoeg om aan de vraag te voldoen."

De huurverhogingen gelden voor nieuwe huurders van woningen die zijn vrijgekomen. Huurders die al langer in een huurhuis uit de vrije sector zitten, betaalden de afgelopen jaren gemiddeld ruim 2 procent meer voor hun huur.