Duitse verpleger bekent honderd moorden

De Duitse verpleger Niels Högel heeft de moord op honderd patiënten bekend. Eerder werd Högel al tot levenslang veroordeeld voor twee moorden en twee pogingen tot doodslag.

Högel werkte van 1999 tot 2005 als verpleger in twee ziekenhuizen in Delmenhorst en Oldenburg, in de deelstaat Nedersaksen. Hij spoot bij zeker honderd patiënten Gilurytmal in, een medicijn dat ernstige hartritmestoornissen en een plotselinge bloeddrukdaling kan veroorzaken. Hij hoopte als reddende engel te worden gevierd als de reanimatie lukte.

Högel kon in de ziekenhuizen jarenlang zijn gang gaan. Pas in 2005 liep hij tegen de lamp. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij Gilurytmal inspoot bij een patiënt die dat niet nodig had. Drie jaar later werd hij voor dit ene geval veroordeeld tot zeven jaar cel. Er waren toen al aanwijzingen dat Högel meer slachtoffers heeft gemaakt.

"Opgehouden met tellen"

In 2014 werd de zaak heropend op aandringen van een van de nabestaanden die vraagtekens zette bij het overlijden van haar moeder. Een onderzoekscommissie met de naam 'Kardio' moest Högels gangen nagaan. Een aantal lichamen werd opgegraven en collega's van Högel werden verhoord. In 2015 leidde dat tot een veroordeling voor twee moorden en pogingen tot doodslag. Högel kreeg levenslang. Maar tijdens het proces werd duidelijk dat de verpleger waarschijnlijk veel meer slachtoffers heeft gemaakt.

Högel zelf schepte tegen zijn medegevangenen op over zijn daden. Hij zou zeker vijftig mensen hebben vermoord, daarna is hij 'opgehouden met tellen'. Maar niet alleen zijn bekentenissen bevestigden dat het hier om een hele grote zaak ging. In de afgelopen drie jaar zijn meer dan honderd lichamen van patiënten van Högel opgegraven. In veel gevallen werd het medicijn Gilurytal gevonden.

Meer dan 120 nabestaanden zijn mede-aanklager in de zaak tegen Högel. Zij hopen opheldering te krijgen over de toedracht en het motief voor zijn daden. Net zo belangrijk is de vraag: Hoe kan het dat hij zo lang zijn gang kon gaan? Er waren namelijk al veel signalen dat er iets mis was. Hij was zo vaak bij reanimaties betrokken dat hij de bijnaam 'Rettungsrambo' kreeg.

Lovende aanbeveling

Al in 2001 gaven zijn collega's in Delmenhorst aan dat ze Högel niet vertrouwden. Er stierven opvallend veel mensen als hij dienst had, maar daar werd niets mee gedaan. Toen hij overstapte naar het ziekenhuis in Oldenburg kreeg hij zelfs een lovende aanbeveling mee.

Tegen vier medewerkers van de ziekenhuizen waar Högel werkte, loopt een onderzoek. Die zaak gaat pas van start na een eventuele veroordeling van Högel, zodat hij zelf als getuige kan optreden. Intussen zijn in de ziekenhuizen meerdere maatregelen ingevoerd. Bij autopsies wordt er altijd een tweede check gedaan en er is een anoniem klokkenluiders-systeem ingevoerd.