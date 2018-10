Lagere premie Nationale Hypotheek Garantie en grens omhoog

De premie voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt verlaagd. Het bedrag was tot nu toe 1 procent van de totale lening voor een nieuwe woning en minister Ollongren laat de Tweede Kamer weten dat dat volgend jaar 0,9 procent wordt.

Zoals al eerder was aangekondigd, komen meer hypotheken voor garantie in aanmerking: de grens van het garantiebedrag stijgt van 265.000 naar 290.000 euro. Voor huizen met energiebesparende voorzieningen gaat een plafond gelden van 307.400 euro.

De NHG is een fonds dat borg staat als iemand onverwacht zijn hypotheek niet meer kan betalen, bijvoorbeeld als hij of zij zijn baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt wordt. Door de extra waarborg kunnen hypotheken met NHG tegen een lagere rente worden aangeboden.

Door de wijzigingen besparen kopers tot 290 euro op de kosten van de premie.