Consumentenbond: metingen opticiens wisselen sterk

Oogmetingen leveren bij lang niet alle opticiens hetzelfde resultaat op. Dat concludeert de Consumentenbond, die twintig proefpersonen naar oogmetingen stuurde bij verschillende opticiens.

De bond stuurde de proefpersonen naar landelijk bekende ketens en verschillende zelfstandige opticiens. Ook twee optometristen van de Hogeschool Utrecht deden mee aan de proef.

De verschillen tussen de metingen bleken groot. Bij elke keten was er wel een oogmeting die sterk afweek van de overige metingen bij dezelfde persoon, zegt de Consumentenbond. Bij Specsavers en Eye Wish waren de minste afwijkingen, bij Eyelove de meeste. Maar, zegt de bond, geen enkele optiekketen doet het duidelijk beter dan de rest.

Lui oog

De opticiens waren het onderling slechts eens over twee ogen. Ook stuurden alle opticiens een proefpersoon met een lui oog door naar de huisarts, omdat er geen betrouwbare meting gedaan kon worden. Bij de andere 38 ogen was er sprake van een onderling verschil. Bij 21 daarvan was het sterkteverschil groter dan 0,50.

Volgens de Consumentenbond waren de proefpersonen ook het minst tevreden over de klantvriendelijkheid bij Eyelove. Medewerkers van die keten vroegen als enige niet naar eventuele gezondheidsproblemen.

Dat er een verschil in oogmetingen bestaat is niet per se vreemd. "Het laat zien dat meten van ogen geen harde wetenschap is", zegt orthopist Jan Roelof Polling in de Consumentengids. "Het tijdstip van de dag, een verkoudheid en vermoeidheid kunnen van invloed zijn. Maar een afwijking van meer dan een halve dioptrie (de sterkte van een brillenglas of lens, red.) is echt te veel."