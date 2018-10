Grote zoektocht naar vermiste 13-jarige jongen op IJsselmeer

Op het IJsselmeer is een grote zoektocht aan de gang naar een vermiste jongen van 13. Volgens de Kustwacht is hij rond 18.15 uur met een sloep uit de haven van Urk vertrokken. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Bij de zoekactie worden onder meer een helikopter en boten van zowel de KNRM als de politie ingezet. Ook enkele viskotters zoeken mee.

De Kustwacht, die de actie co├Ârdineert, denkt te moeten zoeken tussen de Houtribdijk en de Ketelbrug. Omroep Flevoland meldt dat de politie ook langs de IJsselmeerdijk heeft gezocht, maar de jongen daar niet heeft gevonden.