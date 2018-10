Noordwijk wil einde maken aan onrust door jongeren

Noordwijk wil definitief een einde maken aan de problemen in de wijk Boerenburg. Een speciale taskforce gaat zich daar op richten, meldt Omroep West.

Vanmorgen werden zes jongeren gearresteerd voor hun betrokkenheid bij brandstichtingen en vernielingen afgelopen zomer. Maar de groep die betrokken was bij de ongeregeldheden, is volgens de gemeente nog een stuk groter. Inmiddels zijn 40 tot 50 jongeren in beeld.

Samen optrekken

Het in kaart brengen van de groep is een eerste stap in de aanpak van de problemen. Door hulpinstanties gezamenlijk op te laten trekken, willen gemeente en politie voorkomen dat het in Boerenburg opnieuw uit de hand loopt.

In de plannen is een grote rol weggelegd voor jeugdboa's. Zij gaan direct in gesprek met jongeren die overlast veroorzaken en spreken hun ouders aan. Ook wordt er contact gelegd met scholen.

"De tijden dat de politie dit alleen deed, zijn voorbij", zei politiechef Henk Woppenkamp in de Noordwijkse raad bij de presentatie van de plannen. "En de politie is inmiddels ook niet meer alleen van het oppakken en ophokken."

Noodverordening

Afgelopen zomer veroorzaakten jongeren veel overlast in de wijk. Zo was er een reeks branden waarbij onder meer busjes, een vuilcontainer en een bouwkeet in vlammen opgingen. Ook werden bewoners van de wijk bedreigd en geïntimideerd. De gemoederen liepen zo hoog op, dat de burgemeester een noodverordening instelde.

De politie kreeg vergaande bevoegdheden om mensen te fouilleren en auto's te doorzoeken. 's Nachts mochten mensen de wijk alleen in als ze zich konden legitimeren. De burgemeester van Noordwijk zei eerder dat er niet op tijd is ingegrepen. Hij kondigde toen al direct aan dat er gezocht zou worden naar een structurele oplossing voor de problemen.