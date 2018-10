Nieuw verlies voor Merkel het moment om 'zomers besluit' bekend te maken

Angela Merkel maakte vandaag bekend dat ze na achttien jaar stopt als voorzitter van haar partij, de CDU. Bondskanselier is ze al dertien jaar, en wil ze tot 2021 blijven. Daarna stapt ze de politiek uit. Waarom maakt Merkel nu deze keuze bekend?

"Nou, eigenlijk omdat ze wel aanvoelt dat het zo niet verder kan", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek vanuit Berlijn in NPO Radio 1-programma Nieuws en co. "Het huidige kabinet zit er sinds maart van dit jaar en is sinds het begin aan het aanmodderen. Het heeft al twee keer aan de rand van de afgrond gestaan." Eerst lag Merkel overhoop met haar minister van Binnenlandse Zaken over de ontvangst van moslims in Duitsland. Later was er de rel rond Hans-Georg Maassen, de chef van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, die uit zijn functie werd gezet.

Afgelopen weekend verloor Merkels partij bij verkiezingen in de Duitse kleine deelstaat Hessen 10 procentpunten. Daarom is het voor Merkel vandaag een goed moment om te een besluit bekend te maken dat ze naar eigen zeggen deze zomer al genomen had.