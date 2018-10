Morgen mogelijk lange files door herfstweer in spits

Wie morgen tijdens de ochtend- of avondspits de weg opgaat, moet rekening houden met langere files dan normaal. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat.

In de maanden voor kerst is het volgens Rijkswaterstaat altijd druk op de weg, omdat weinig mensen vakantie opnemen. Nu er ook nog eens flink wat regen wordt verwacht, zullen extra veel mensen de auto pakken.

"Het wordt ook nog stormachtig, dus mensen die normaal gaan fietsen, stappen eerder in de auto", zegt Henk Voerman van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws. "Daarmee zijn de ingrediënten voor een zeer drukke spits compleet."

Wintertijd

Wat ook niet helpt, is dat de spits grotendeels in het donker verloopt. "Het effect van de wintertijd is dat het ineens een uur eerder donker is. Mensen kunnen er niet geleidelijk aan wennen. Remlichten lijken feller en weggebruikers zijn sneller afgeleid."

Toch is er nog een kans dat het allemaal meevalt, zegt Voerman. "Het ligt er bijvoorbeeld nog wel aan of er ongelukken gebeuren. Als die uitblijven, kan het verkeer misschien nog wel redelijk doorrijden."