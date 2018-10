Man redt meisje (3) uit auto in sloot: 'Ik dacht: dat kind moet eruit'

Een kind van 3 is vanmiddag uit een te water geraakte auto gered in Naaldwijk. "Ik dacht alleen: dat kind moet eruit", zegt Ron van Bodegom Smith, die te hulp schoot.

De auto was het water in gerold, kort nadat de moeder van het kindje was uitgestapt. Van Bodegom Smith reed op dat moment net langs en bedacht zich niet. "Ik zag de auto in het water liggen en ben snel omgekeerd", zegt hij tegen Omroep West.

Bij de sloot aangekomen, zag hij dat er een kindje in de auto zat. Terwijl de moeder met de hulpdiensten belde, wist hij via een tuintje dichterbij de auto te komen. "Ik begon met het kind te praten. Even haar op haar gemak stellen. Toen ben ik het water in gegaan. Gekeken of ik de deur kon openmaken."

Ruitje ingetikt

Uiteindelijk besloot hij een ruitje in te tikken om het meisje te redden. "Ik heb de gordel losgemaakt en het kind uit de auto gehaald. Het meisje was tot de borst nat. Ze was vrij rustig", zegt Bodegom Smith.

"Je doet wat je moet doen. Wat je hoopt wat iedereen doet in zo'n situatie. Als er iemand in een zinkende auto zit, hoop je dat iemand je helpt. Ik weet niet eens of ik erover nagedacht heb."